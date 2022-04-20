الشطرة.. عملية امنية "كبرى" تستبق وصول لواء عسكري من بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بأن قوة عسكرية قادمة من العاصمة بغداد ستصل غداً إلى قضاء الشطرة بالمحافظة، في وقت نفذت قوات امنية عملية "كبرى" القت خلالها القبض على 22 شخصاً بعد حادثة مقتل مدير استخبارات عمليات سومر بالقضاء اثر نزاع عشائري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية نفذت عملية أمنية كبرى تضمنت حملات دهم بمنطقة بني زيد بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، مبيناً أنها تمكنت خلالها "من القاء القبض على 22 شخصاً لغاية الان وضبط العديد من الاسلحة".

وأضاف المصدر، أنه "سيتم الاتساع بعمليات الدهم بعموم القضاء حال وصول لواء جيش قادم من بغداد فجر يوم غد الخميس".

ونعى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان، اليوم، العميد استخبارات (علي جميل عبد خلف)، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات (سومر)، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة.

ودعا نواب عن محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لفرض الأمن والنظام في المحافظة.

ووجه الكاظمي، باعتقال قتلة مدير أمن واستخبارات قيادة عمليات سومر الذي قضى اثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.