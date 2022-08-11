الشريط الحدودي العراقي.. كسر متواصل وعجلات تمر إلى سوريا

شفق نيوز / أفادت قيادة حرس الحدود العراقية (المنطقة الثانية)، مساء الخميس، بالعثور على كسر ضمن الشريط الحدودي الرابط مع سوريا، وملاحظة أثر لعجلات مرت من خلاله تجاه الجانب السوري.

وأخبر مصدر مسؤول في القيادة، وكالة شفق نيوز، أن "قوات الحرس تعثر بين الفينة والأخرى على كسر في الشريط الحدودي من جهة قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، وكذلك وجود أثر مرور مركبات عسكرية عبره".

وأضاف المصدر، أن "في كل مرة يتم ردم هذه الفتحات من قبل قوات حرس الحدود، ثم التأكد من عدم وجود كسر آخر في قواطع المسؤولية، وبعد مرور أيام يتم العثور على كسر جديد سبق وأن جرى ردم أحده بالقرب منه".

وأشار إلى "عدم إمكانية نشر عناصر أمنية على طول الشريط الحدودي البالغ طوله حوالي 610 كم، كما أن تعدد القوات والفصائل الماسكة للحدود يعيق عملية مراقبتها بشكل دقيق، كون بعض الفصائل تمنع تدخل غيرها بقواطع مسؤوليتها".

يُشار إلى أن حالات التهريب وتسلل الأشخاص إلى المناطق الحدودية بين العراق وسوريا قد تزايدت في الآونة، وفق البيانات الصادرة السلطات الأمنية في البلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وخلال زيارة أجراها إلى الشريط الحدودي العراقي السوري، يوم 10 حزيران الماضي، قد وجه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية وأجهزة الطاقة وتعزيز القطعات العسكرية.