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الشروع بعملية أمنية من خمسة محاور بالمناطق المحصورة بين طريق كركوك - بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-26T06:16:20+0000
الشروع بعملية أمنية من خمسة محاور بالمناطق المحصورة بين طريق كركوك - بغداد

شفق نيوز/ شرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى ومحور الشمال في الحشد الشعبي، يوم الأحد، بعملية أمنية في المنطقة المحصورة بين طريق كركوك - بغداد طريق عين ليلى قرة تبة بسلسلة جبال حمرين.

وقال اعلام الحشد في بيان اليوم، إن الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش، وتم عرضها على العمليات المشتركة، وتمت المصادقة عليها حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى ، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش.

وأضاف أن العمليات تهدف لملاحقة فلول العدو والقضاء على مضافته في تلك المناطق لتقييد حركته التي ينفذ من خلالها هجمات على القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

وفي الجهة المقابلة تجري قوات الجيش عملية أمنية بالتنسيق مع الحشد الشعبي، وفبيان للبيان.

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