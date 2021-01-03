الشروع بعملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في بغداد وديالى

شفق نيوز/ قامت مفارز وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، يوم الأحد، بعملية لنزع السلاح غير المرخص من مناطق قرب مطار بغداد غربي العاصمة.

فيما اعلنت قيادة شرطة ديالى انطلاق "حملة كبرى" لمحاسبة ومتابعة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال توجيهات المراجع العليا بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة لمطار بغداد الدولي".

واضاف البيان؛ ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث اللواء الخامس والسادس التابعين لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، شرعت بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانية و الاساتذة ضمن محافظة بغداد".

وأشار الى أنه "نتج عن ذلك ضبط (8) بنادق نوع كلاشنكوف و بندقية RBK و(5) رمانات هجومية و(5) مخازن عتاد و (76) اطلاقة عتاد بندقية مختلف و مسدس وتجهيزات عسكرية مختلفة"، لافتا إلى أنه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط أصولي بدون حادث يذكر".

وفي ذات السياق؛ ذكرت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، شرعت بحملة كبرى ستشمل جميع محافظات البلاد، لملاحقة ومتابعة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي، ومحاسبتهم وفق أحكام المواد القانونية ٤٩٥ ثانيا من قانون العقوبات العراقي، والقرار ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢، وفق أحكام المادة ١/٢ من قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مصادرة الأسلحة الغير مرخصة.

واكد البيان ان وزارة الداخلية ستعمل على تقديم كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وترويعهم دون اي ذنب، الى القضاء لينالوا جزائهم العادل، وليكن عبرة لغيره من الأشخاص الذين يحاولون والإخلال بالأمن بناءً على توجيهات من السيد وزير الداخلية الى جميع قيادات الشرطة بأهمية متابعة المخالفين والقاء القبض عليهم فورا، وإنفاذ القانون بحقهم.

ودعت قيادة الشرطة بحسب البيان؛ الى التعاون التام للقضاء على هذه السلوك غير الحضاري الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع العراقي، وله مردود سلبي يشتكي منه المواطنون في مختلف المناطق، في حين تستمر الحملات التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لإنهاء هذه المشكلة الخطيرة.