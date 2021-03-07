الشروع بتنفيذ خطة زيارة الكاظمية والإطاحة بمتهمين في عدة محافظات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، عن شروعها بتنفيذ خطة زيارة إحياء وفاة الإمام الكاظم، التي تصادف الأربعاء المقبل، في حين أشارت إلى الاطاحة بعدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكر بيان لإعلام القيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتنا الأمنية شرعت بتنفيذ خطة حماية المواكب والزوار المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة لأداء مراسيم زيارة الـ(25) من رجب ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام)".

وأضاف أن "القوات الأمنية في فرقة المشاة السادسة واصلت تفتيش المناطق المحاذية للشارع العام (طريق سامراء -بغداد) وبعمق (1 كم) لتامين طريق الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية المقدسة والانتشار في كافة الطرق التي يسلكها الزائرين باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

ولفت البيان إلى "استمرار فرقة المشاة الحادية عشر بتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب (15) سيطرة مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط كميات من المواد المخدرة، وضبط أسلحة غير مرخصة، بالإضافة الـــى نصب فلاتر تفتيش الزوار (نساء ورجال) المتوجهين لمدينة الكاظمية المقدسة".

ونوه إلى أن "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة بينهم متهمين بالسرقة، وآخر بترويج المخدرات، ومتهمين آخرين بالمشاجرة وإطلاق العيارات النارية، فضلاً عن ضبط خمسة صواريخ قاذفة ضد الدروع، وصاروخ قاذفة ضد الأشخاص، واطلاقات سلاح أحادية (م ط)، وثلاث حشوات دافعة، وأصابع تفجير".

وتابع، أن "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، وغلق عدد من المطاعم والقاعات والملاعب المخالفة للقانون، وضبط أسلحة واعتدة مختلفة غير مرخصة"، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

من جانبها؛ أشارت وكالة شؤون الشرطة في بيان، إلى أن "مكافحة اجرام حطين شرطة ميسان ألقت القبض على سارق لقيامه بسرقة مبلغ 33 مليون دينار من دور أحد المواطنين في محافظة ميسان".

وفي كربلاء؛ أعلنت وكالة شؤون الشرطة؛ القبض على متهم وضبط بحوزته (6700) ستة الآف وسبعمائة حبة مخدرة في المحافظة.