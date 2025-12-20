الأمن العراقي يعتقل متهمين فرّا من سجن أحداث في بغداد

شفق نيوز- النجف/ بغداد

أعلنت قيادة شرطة النجف، يوم السبت، إلقاء القبض على احد المتهمين الفارين من سجن الأحداث في بغداد، قبل أن تؤكد وزارة العدل إلقاء القبض عليهما، والشروع بالتحقيق في الحادثة.

وذكر بيان للشرطة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة النجف، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين الفارين من سجن الأحداث في بغداد.

وأوضح البيان، أن "عملية القبض تمت بعد جهد ميداني ومتابعة دقيقة، حيث تم رصد المتهم ضمن قاطع المسؤولية، وإلقاء القبض عليه أصوليًا، وسيتم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارةُ العدل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على المتهمين الفارين من السجن، بجهدٍ استخباري وعملية نوعية وبوقتٍ قياسي.

وأشارت إلى أن وزير العدل شكل لجنةً تحقيقية للتحقيق في حادثة الهروب، وإحالة جميع المقصّرين إلى المحكمة المختصة.

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد أمس الجمعة، بتمكن اثنين من نزلاء سجن الأحداث أحدهما متهم بالقتل والآخر بالاغتصاب، من التسلل والفرار إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهمين كانا موقوفين على ذمة قضيتي قتل واغتصاب، كل على حدة، واستطاعا الهرب من قسم الصبيان في سجن الأحداث عن طريق التسلل عبر مفرغة الهواء وصولاً إلى سطح القسم ومن ثم الفرار خارج السجن".