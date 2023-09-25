الشرطة تلاحق متظاهرين وتصادر 15 "ذبانة" جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، مساء الاثنين، بأن قوة أمنية قامت بملاحقة خارجين عن القانون قطعوا طريقاً مهماً وسط مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محتجين خارجين عن القانون يستقلون دراجات نارية (ذبانة) تجمعوا فجأة في تقاطع البهو والطريق الرئيسي المؤدي إلى مناطق جنوبي الناصرية، وقاموا بقطعه بواسطة الإطارات المحترقة، دون معرفة الأسباب".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الاحتجاج وقامت بملاحقة الخارجين عن القانون واعتقال 4 منهم، فيما صادرت 15 دراجة نوع (ذبانة)، وتواصل ملاحقة الآخرين الذين هربوا بين الشوارع الضيقة ".