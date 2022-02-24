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الشرطة تلاحق "أبو درع" في ديالى (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-02-24T20:59:40+0000
الشرطة تلاحق "أبو درع" في ديالى (صور)

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ديالى، مساء الخميس، الشروع بعمليات دهم وتفتيش في المحافظة بحثاً عن  المتهم "أبو درع الجبوري".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الدهم النوعية، تمت بإشراف قائد الشرطة اللواء عباس محمد حسين، لتنفيذ أمر قبض بحق المطلوب وفق المادة (٤٠٦ قتل) (محمد ظافر نجم الجبوري) الملقب (ابو درع الجبوري) في قرية الزهيرات التابعة الى ناحية أبو صيدا".

ونقل البيان، عن قائد شرطة ديالى قوله إن "مداهمة منزل المتهم نتج عنها ضبط مسدس (كلاك) معبأ بالذخيرة الحية، ودراجة نارية بدون لوحات، وأوراق رسمية، وهاتف نقال، لكن لم يعثر على المتهم لهروبه إلى جهة مجهولة".

وأضاف اللواء عباس حسين، أن "قيادة الشرطة ستواصل حربها ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، من أجل فرض الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون".

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