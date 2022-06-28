الشرطة تكشف جريمة قتل مروعة لرجل كربلائي بطلتها زوجته وابنه

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة محافظة كربلاء والمنشآت، يوم الثلاثاء، ملابسات جريمة قتل لرجل بطلتها زوجته وابنه "العاق"، مشيرة الى اعتقالهما بعد ساعة من تنفيذ جريمتهما.

وذكر بيان لقسم الإعلام في المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ان استخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود جريمة قتل في منطقة المجصات في قضاء الحسينية وبعد وصول المفارز عثرت على جثة المجنى عليه (ع.) متعرضة لإطلاقات نارية في منطقة الجسد، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث".

وأضاف، "نتيجة للخبرة المتراكمة لدى فريق العمل في التحري وجمع المعلومات ومقاطعتها وخلال ساعة واحدة فقط أثمرت الجهود بإلقاء القبض على المتهمة (ع ص) زوجة المجنى عليه وابن المجنى عليه وبعد مواجهتهم بالأدلة إنهارا واعترفا صراحةً بقيامهم بقتل المجنى عليه لوجود خلافات فيما بينهم ، حيث تم ضبط سلاح الجريمة وهو عبارة عن بندقية كلاشنكوف".

واشار البيان الى "تصديق اقوال المتهمين قضائياً بالاعتراف كما اجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالتهما وجاء مطابق لاعترافاتهم الابتدائية والقضائية وتمت إحالتهم الى القضاء لينالا جزائهما العادل وفق القانون".