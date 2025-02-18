الشرطة تعتقل 5 أشخاص اعتدوا على موظفي بلدية بعقوبة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ديالى، اللواء الركن محمد كاظم عطية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على موظفي دائرة بلدية بعقوبة أثناء تنفيذهم حملة إزالة التجاوزات في منطقة العثمانية قرب مجسر الرازي.

وقال عطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي شخص يحاول منع تنفيذ الإجراءات الحكومية أو الاعتداء على موظفي الدولة خلال أداء واجبهم".

وأشار عطية، إلى أن "أي محاولة لعرقلة عمل المؤسسات الحكومية أو تهديد أمن واستقرار المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة"، داعياً الجميع إلى "التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على النظام العام".

وتنفذ فرق بلدية بعقوبة حملة لإزالة التجاوزات في المنطقة عندما تعرضت لاعتداء من قبل بعض الأشخاص، ما استدعى تدخّل القوات الأمنية واعتقال المتورطين، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.