الشرطة تعتقل شخصين قاما بتسليب مواطن وسط كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك مساء الجمعة عن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية قاما بسرقة مدني وإطلاق عيارات نارية وسط المحافظة وتم اعتقالهم خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بسرقة موبايل من شخص في منطقة العروبة وسط كركوك وهربا إلى جهة مجهولة وبعد تلقي الشرطة للبلاغ السطو تحركت شرطة نجدة كركوك والقت القبض على شخصين يستقلون دراجة نارية ويطلقون النار في منطقة الاسرى والمفقودين قرب جامع العدل".

واضاف المصدر إلى أن "القوة ضبطت الجهاز بحوزتهم سلاح مسدس استخدماه في السطو المسلح"، مشيرا إلى أنه "تم نقل المعتقلين إلى مركز للشرطة للتحقيق معهم وتحويل أوراقهم إلى القضاء لينالا جزائهم العادل".