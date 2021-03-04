الشرطة تحبط محاولتي انتحار لسيدتين من على جسرين في بغداد وذي قار

شفق نيوز/ تمكنت قوات الشرطة في بغداد وذي قار، يوم الخميس من انقاذ سيدتين حاولتا الانتحار من على جسرين في المحافظتين.

وأبلغ مصدران أمنيان وكالة شفق نيوز؛ أن نجدة بغداد تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الصرافية داخل نهر دجلة بدافع الانتحار.

كم تمكنت شرطة ذي قار من انقاذ امراة في الخمسين من عمرها حاولت الانتحار من على جسر الحضارات وسط المحافظة.

وغدت مشاهد انتحار نساء برمي أنفسهن في الأنهار الكبيرة، في بغداد والمحافظات من المشاهد المألوفة، الأمر الذي دعا بقيادات الشرطة إلى وضع دوريات مرابطة على الجسور لإحباط هكذا محاولات.