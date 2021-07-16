الشرطة تحبط "مجزرة" في ديالى وغرق رجل أمن أثناء السباحة ببغداد

شفق نيوز/ أحبطت قوات الشرطة في ديالى، يوم الجمعة، "مجزرة" حاول شخص ارتكابها بحق عائلته، في وقت تعرض فيه رجل أمن ببغداد لحادث حرق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً حاول إحراق نفسه مع عائلته بمادة البنزين في قضاء الخالص (١٥ كم شمال شرق بعقوبة)"، موضحاً أن "قوات الشرطة تدخلت ومنعته من إضرام الحريق".

واضاف، أن "التحقيقات جارية مع الرجل لكشف اسباب ودواعي الحادث التي لم تتضح دوافعه". وتشهد ديالى حوادث انتحار بالحرق لأسباب معيشية ونفسية.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني، بغرق منتسب في نجدة بغداد اثناء السباحة خلال استراحته اسفل جسر الجادرية وسط العاصمة.