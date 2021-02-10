سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشرطة النهرية تنقذ فتاة من الانتحار في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-02-10T17:08:20+0000
الشرطة النهرية تنقذ فتاة من الانتحار في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بأن الشرطة النهرية أنقذت فتاة من محاولة انتحار في نهر الفرات.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، وقامت بإلقاء نفسها من على جسر النصر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مشيرين إلى أن الظروف العائلية دفعت الفتاة إلى الانتحار.

وأضافوا دورية الشرطة النهرية التي أنقذت الفتاة قامت بتسليمها الى ذويها بحضور عناصر الشرطة المجتمعية، حيث تم أخذ تعهدات شخصية من أهلها برعايتها رعاية سليمة، وستبقى تحت المراقبة لفترة من الوقت.

related

في ذي قار.. ذهبت لـ"التشمس" على سطح الدار فوجودها مشنوقة بـ"شالها"

Date: 2021-01-11 06:41:46
في ذي قار.. ذهبت لـ"التشمس" على سطح الدار فوجودها مشنوقة بـ"شالها"

اغتيال امرأة ناشطة بالتظاهرات واصابة اثنين من ابنائها جنوبي العراق

Date: 2020-04-05 09:20:10
اغتيال امرأة ناشطة بالتظاهرات واصابة اثنين من ابنائها جنوبي العراق

في حملة البحث عن سجاد.. القبض على 4 أشخاص بعملية إنزال جوي

Date: 2020-09-22 13:31:32
في حملة البحث عن سجاد.. القبض على 4 أشخاص بعملية إنزال جوي

غداة مقتل 4 أشخاص.. اعتقال 9 وضبط أسلحة وذخيرة في ذي قار

Date: 2020-07-31 20:35:15
غداة مقتل 4 أشخاص.. اعتقال 9 وضبط أسلحة وذخيرة في ذي قار

توضيح رسمي بشأن تقطيع جثة عراقي بطريقة مروعة

Date: 2021-01-10 21:01:37
توضيح رسمي بشأن تقطيع جثة عراقي بطريقة مروعة

تشكيل قيادة عمليات جديدة برئاسة "مجهول" جنوبي العراق

Date: 2020-09-05 20:40:25
تشكيل قيادة عمليات جديدة برئاسة "مجهول" جنوبي العراق

مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق

Date: 2019-09-19 12:17:16
مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اشقاء بنزاع عشائري جنوب العراق

تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق

Date: 2021-01-28 06:22:21
تفجير يستهدف منزل ناشط جنوبي العراق