الشرطة النهرية تنقذ فتاة من الانتحار في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بأن الشرطة النهرية أنقذت فتاة من محاولة انتحار في نهر الفرات.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، وقامت بإلقاء نفسها من على جسر النصر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مشيرين إلى أن الظروف العائلية دفعت الفتاة إلى الانتحار.

وأضافوا دورية الشرطة النهرية التي أنقذت الفتاة قامت بتسليمها الى ذويها بحضور عناصر الشرطة المجتمعية، حيث تم أخذ تعهدات شخصية من أهلها برعايتها رعاية سليمة، وستبقى تحت المراقبة لفترة من الوقت.