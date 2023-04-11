روعّت الأهالي وأقلقت البغداديين.. الداخلية العراقية تعلق على عصابة "أبو تابوت" وتطمئن

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بياناً فندت فيه وجود عصابة تدعى باسم "ابو تابوت" روعّت الأهالي في عدد من أحياء العاصمة بغداد.

يأتي هذا بعد أن افاد مواطنون من الكرادة وبغداد الجديدة بأن عصابة تدعى "ابو تابوت" تهدد المحال التجارية ومنافذ الصرف بالقتل عن طريق وضع "تابوت" مخضب بالدم وفيه رصاصات نارية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لتقصي حقيقة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود (عصابة التابوت) التي تقوم بتهديد المواطنين وابتزازهم في منطقة الكرادة ببغداد، من خلال وضع تابوت فيه عدة اطلاقات نارية.. توجهت مفرزة من الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام الى محل وضع التابوت، حيث تبين أن القضية ترتبط بخلافات ومشاكل بين شخصين، وإن القضية منظورة أمام المحاكم المختصة، التي أصدرت بدورها أمراً قضائياً على الشخص الذي قام بوضع التابوت أمام إحدى الشركات المملوكة لأحد الأشخاص".

وطمأنت الشرطة المجتمعية المواطنين، بعدم وجود عصابة بأسم (عصابة التابوت) تهدد المواطنين وتبتزهم، داعية في ذات الوقت القنوات الإعلامية الى توخي الدقة في نقل الاخبار، واعتمادها من مصادرها الموثوقة المختصة وعدم بث الشائعات.