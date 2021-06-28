الشرطة العراقية تفجر خزانات وقود لداعش غرب تكريت

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الاثنين، بتفجير خزانات وقود تعود إلى عناصر تنظيم "داعش" غرب مدينة تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من مديرية شرطة صلاح الدين وبإمرة قائد شرطة المحافظة مؤلفة من فوج الطوارئ الثالث وقسم الاتصالات وقسم مكافحة المتفجرات نفذت، اليوم، حملة تفتيش في أطراف قرية جوزة، غرب تكريت، وعثرت على خزانات وقود مدفونة تحت الارض من مخلفات تنظيم داعش".

وأكد المصدر، أن "وحدة معالجة المتفجرات فجرت خزانات الوقود دون أي اصابات او خسائر بشرية تذكر"، مبيناً أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".