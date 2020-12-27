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الشرطة العراقية تعتقل شخصا قتل شقيقتيه خنقا

Category: أمـن

Date: 2020-12-27T06:07:30+0000
الشرطة العراقية تعتقل شخصا قتل شقيقتيه خنقا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم الاحد القاء القبض على متهم لقيامه بقتل اثنين من شقيقاته خنقاً في منزلهما اثر خلاف عائلي.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انها بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل في منطقة نهر سعد التابعة الى ناحية كميت، وجه مدير شرطة المحافظة بالبحث والقاء القبض على الجاني، مشيرةً الى انه تمت احالته الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.

ووقع حادث مماثل في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد اذ اقدم مخمور على قتل شقيقتيه رميا بالرصاص في قضية هزت الرأي العام العراقي والتي باتت تُعرف بفاجعة "زهراء، وحوراء" على اسمي الضحيتين، وقد القت شرطة كربلاء القبض عليه.

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