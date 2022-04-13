الشرطة العراقية تطيح بـ"جرثومة" جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أفاد اعلام شرطة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الاربعاء، بأن قوة مشتركة القت القبض على المتهم الملقب (جرثومة) المطلوب بقضايا مخدرات في قضاء گرمة بني سعيد بالمحافظة.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من قسم شرطة الحسن المجتبى ومفرزة مكافحة المخدرات ومفارز مكافحة الاجرام وفوج الطوارئ السادس والامن الوطني تمكنت من القاء القبض على المتهم (ح. ك.م) الملقب جرثومة وضبط بحوزته مواد مخدرة .

وبين أن "مداهمة دار المتهم تمت وفق موافقات قانونية"، مشيراً إلى "ضبط بحوزته ادوات تعاطي المخدرات وميزان الكتروني".

وأوضحت، أن "المتهم من ارباب السوابق ومطلوب وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 413 من قانون العقوبات العراقي، مشيراً إلى احالته الى الجهات ذات العلاقة لاكمال التحقيق .

ولفت الى ان العملية جاءت "ضمن الممارسات التي تنفذها القوات الامنية بناء على توجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق ق خ الركن سعد علي عاتي الحربية".