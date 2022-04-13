الشرطة العراقية تضبط "مبردة هواء مفخخة" ومتفجرات قرب محطة كهرباء

شفق نيوز/ أعلنت الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة العراقية، اليوم الاربعاء، ضبط متفجرات من مخلفات تنظيم "داعش" قرب محطة بيجي الكهربائية بمحافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات من مصادرنا الموثوقة وردت الى ضابط شؤون شرطة الكهرباء الشمالية حول وجود مخلفات عصابات داعش الإرهابية قرب محطة كهرباء بيجي الحرارية"، مبينة أن "المخلفات تشمل مبردة هواء مفخخة وعبوة قمعية صنع محلي وقنبرة هاون عدد 2".

وأضافت أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل والتنسيق مع مركز شرطة كهرباء بيجي للسيطرة على المكان لاجراء الازم من قبل المفرزه المختصة (مفرزة معالجة المتفجرات)، حيث تم تفكيكها وتسليمها للجهات المختصة".