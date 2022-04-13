سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشرطة العراقية تضبط "مبردة هواء مفخخة" ومتفجرات قرب محطة كهرباء

Category: أمـن

Date: 2022-04-13T16:46:19+0000
الشرطة العراقية تضبط "مبردة هواء مفخخة" ومتفجرات قرب محطة كهرباء

شفق نيوز/ أعلنت الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة العراقية، اليوم الاربعاء، ضبط متفجرات من مخلفات تنظيم "داعش" قرب محطة بيجي الكهربائية بمحافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات من مصادرنا الموثوقة وردت الى ضابط شؤون  شرطة الكهرباء الشمالية حول وجود مخلفات عصابات داعش الإرهابية  قرب محطة كهرباء بيجي الحرارية"، مبينة أن "المخلفات تشمل مبردة هواء مفخخة وعبوة قمعية صنع محلي وقنبرة هاون عدد 2".

وأضافت أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل والتنسيق مع مركز شرطة كهرباء بيجي للسيطرة على المكان لاجراء الازم من قبل المفرزه المختصة (مفرزة معالجة المتفجرات)، حيث تم تفكيكها وتسليمها للجهات المختصة".

related

قصف يستهدف محطة كهرباء في سامراء

Date: 2021-06-27 20:33:12
قصف يستهدف محطة كهرباء في سامراء

لحماية أبراج الكهرباء.. شرطة الطاقة تدخل حالة الإنذار القصوى

Date: 2021-07-02 12:01:10
لحماية أبراج الكهرباء.. شرطة الطاقة تدخل حالة الإنذار القصوى

وثيقة.. 50 عملية تخريب طالت أكثر من 100 برج كهرباء خلال 6 اشهر

Date: 2021-07-11 10:20:36
وثيقة.. 50 عملية تخريب طالت أكثر من 100 برج كهرباء خلال 6 اشهر

شرطة الطاقة: هذه تفاصيل وصور شبكة تهريب النفط في الانبار

Date: 2021-09-27 11:28:25
شرطة الطاقة: هذه تفاصيل وصور شبكة تهريب النفط في الانبار