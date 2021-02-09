الشرطة العراقية تروي تفاصيل حادثة مروعة.. "شاب يحرق والده حياً"

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة ميسان جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل "حرق شاب لوالده حياً"، مشيرة الى القبض على الجاني.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أجهزة الشرطة في ميسان القت القبض على الابن المتهم بإشعال النيران بجسد والده مساء يوم أمس وهو نائم في منزله، مبينة أن قاضي التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق.

وأوضحت أن "الإبن قام برش مادة حارقة على ملابس أبيه وأشعل النيران فيه"، مشيرة إلى "تدخل الأهالي لإنقاذ الأب وإطفاء النيران ونقله إلى المستشفى".

وكشفت تحريات قسم شرطة حطين، بحسب البيان، أن "الواقعة سببها خلافات عائلية بينهما، حيث تعدى الإبن على والده وسكب كمية من البنزين وأشعل فيه النيران"، مؤكدة أن "الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك".