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الشرطة العراقية تداهم "مقراً سرياً" لتهريب النفط جنوبي البلاد

Category: أمـن

Date: 2021-06-29T08:05:18+0000
الشرطة العراقية تداهم "مقراً سرياً" لتهريب النفط جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية داهمت "مقراً سرياً" لتهريب النفط غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة ذي قار داهمت، اليوم، مقراً قرب الطريق الدولي السريع باتجاه قاعدة الإمام علي الجوية، غربي المحافظة، يستخدم لتهريب النفط الخام".

وبين المصدر، أن "مهربي النفط لاذوا بالفرار قبل وقوع المداهمة، وتركوا أدوات سحب النفط من الأنبوب الذي قاموا بخرقه لغرض السرقة".

وعلى الصعيد الامني في المحافظة، أشار المصدر ذاته، إلى أن "مجهولين حرقوا فجر اليوم، عجلة تابعة لعنصر امني في شرطة قضاء الرفاعي الواقع شمالي ذي قار"، مبينا أن "المنتسب تقدم بطلب شكوى ضد مجموعة أشخاص لوجود خلافات سابقة بينهم".

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