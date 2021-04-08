الشرطة الاتحادية تنفي قيام قوة تابعة لها بـ"سرقة" مطعم وسط بغداد

شفق نيوز/ نفت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الخميس، قيام قوة تابعة لها باقتحام أحد المطاعم في العاصمة بغداد والاستيلاء على ممتلكات صاحب المطعم.

وذكر بيان لعلاقات اعلام الشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو تحت عنوان ( قيام مجموعة مسلحة وبعجلات تابعة للشرطة الاتحادية بإمرة ضابط باقتحام أحد المطاعم في منطقة الكرادة وسرقة ممتلكاته من مبالغ مالية بعد كسر أبوابه في ساعات متأخرة من ليلة أمس)، وهنا تنفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية نفيا قاطعا ما جاء من عنوان لهذا الفيديو، وتوضح ما حدث تفصيليا موثقة لهذا الحادث بالكتب والمواقف الرسمية.

واضاف البيان؛ انه بالساعة العاشرة مساء يوم 7-4-2021 وأثناء تطبيق خطة حظر التجوال حسب تعليمات خلية الازمة وخلال تدقيق الالتزام من قبل أصحاب المقاهي، تم ملاحظة مقهى ما يسمى "جكور" في منطقة الكرادة داخل قرب محطة وقود ابو اقلام ببغداد مخالف لتعليمات الحظر وسماع اصوات من الشارع الرئيسي حيث تم اخبار القوة الماسكة من قبل المواطنين بوجود أشخاص داخل المقهى، وبعد التوجه إليه لوحظ غلق الباب الرئيسي ، تم التوجه الى الباب الخلفي وملاحظة غلق السياج الخارجي ، تم فتح باب السياج الخارجي والدخول الى المقهى، وقد تم ملاحظة 5 أشخاص مخالفين لحظر التجوال بداخله، تم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم الى مركز شرطة المسبح بموجب وصل استلام اصولي.

ودعت قيادة قوات الشرطة الاتحادية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول أي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفقا للبيان.