الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 مطلوبين بينهم متهم بقضايا إرهابية

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، فيما نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في بغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة (شاطئ التاجي) في بغداد".

واشار البيان الى ان قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٥٣"خيانة امانة" في منطقة (البياع) جنوب غرب بغداد، كما تمكنت قوة أخرى من اللواء ذاته من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ "سرقة" في منطقة (السيدية) جنوب غرب بغداد،

وتابع البيان؛ ان قوة من الفوج الثالث اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج على أثر عملية رصد وتحري في منطقة (السيدية) جنوب غرب بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين صادر بحقهما أمر قبض وفق المادة "٢٤٠ "وحسب قرار قاضي تحقيق محكمة النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية.

ولفت الى ان قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (المواصلات) ببغداد تم خلالها العثور على مسدس، رمانتين دخانية، 49 إطلاقة بندقية M16.