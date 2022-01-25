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الشرطة الاتحادية تقتل قيادياً في داعش جنوب غربي كركوك
Category: أمـن
Date: 2022-01-25T17:11:54+0000
الشرطة الاتحادية تقتل قيادياً في داعش جنوب غربي كركوك
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