الشرطة الاتحادية تقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً حاول التسلل الى قرية في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم السبت، قتل "إرهابي" يرتدي حزاماً ناسفاً حاول التسلل الى قرية "الشريفية" التابعة الى ناحية الرياض في كركوك.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "بمتابعة حثيثة ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن ابطال الفوج الاول اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية من قتل احد الارهابيين حاول استهداف اهالي القرية والقوات الامنية حيث تم تطويق القرية ونصب كمائن بكافة طرق التسلل ومناطق القصب والاحراش وبعد اعتراضه ومحاولة ايقافه حاول استهداف القطعات بالحزام الناسف اضافة الى عبوة ناسفة كان يحملها ورمانات يدوية عدد 2، تم اعتراضه والإجهاز عليه وتمت معالجة الحزام والعبوة التي كان يحملها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة التنفيذ الواجب".

واشار البيان الى ان "لأهالي القرية كان جهداً سانداً وداعماً للقوات الامنية في قتل الارهابي من خلال تعاون المواطنين وتقديم معلومات مهمة في متابعة المطلوبين، ولازالت القطعات في متابعة ثلاث عناصر كانوا يحاولون التسلل الى القرية ذاتها".