الشرطة الاتحادية تقتل ارهابياً في كركوك وعملية واسعة بجبال حمرين

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية تمكنت من قتل ارهابي ضمن مجموعة مهاجمة جنوبي محافظة كركوك.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء ١٨ في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تمكنت من قتل إرهابي حاول التعرض هو ومجموعة إرهابية على أحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة كركوك.

وأوضحت أن القوات الأمنية شرعت بمطاردة هذه المجموعة".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، مساء امس الاثنين، إن مسلحي داعش شنوا هجوما على قوات الشرطة الاتحادية في قرية الأصفر التابعة لناحية الرشاد بكركوك، مبيناً أن اثنين من أفراد الشرطة الاتحادية سقطا ضحيتين وأصيب اثنان آخران بجروح، فيما قتل أحد عناصر التنظيم وأصيب آخر خلال الاشتباكات.

وفي بيان منفصل افادت خلية الاعلام الامني، بأن قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وتشكيلاتها من اللواء الثامن عشر والتاسع عشر ووحداته بالاشتراك مع قسم استخبارات الفرقة ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية نفذت عملية أمنية واسعة النطاق لتفتيش سلسلة تلال حمرين وقرية طويلعة بالإضافة إلى وادي زغيتون وقرية الجال وقرية الكبة ، أسفرت عن العثور على 4 أوكار لفلول عصابات الإرهاب ، ونفقين ، 6 عبوات ناسفة ، موضع قديم ، مواد طبية ، كتب.

وفي ذات السياق اشتركت قوة من لواء المهمات الخاصة في ذات العملية الأمنية ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الآلية في "وادي الكرحة" تم خلالها العثور على إحدى الأوكار بعد تنفيذ حملة تطهير واسعة للقصب والحشائش ، تم تدمير الوكر من قبل الجهد الهندسي للواء .