الشرطة الاتحادية تعتقل مطلقي نار في منطقة البو عيثة جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بأن قوة من الشرطة الاتحادية اعتقلت عدداً من الأشخاص بعد قيامهم بإطلاق النار على مواطنين بشكل عشوائي في منطقة البو عيثة ضمن قضاء الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاعتقال جاء بعد نحو عشر دقائق من حادث إطلاق النار".

وأضاف أن المتهمين اقتيدوا إلى مركز أمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما لم ترد على الفور معلومات عن وقوع إصابات جراء الحادث.