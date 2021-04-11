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الشرطة الاتحادية تطيح بإرهابي اغتال منتسبين ومواطنين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-11T11:05:58+0000
الشرطة الاتحادية تطيح بإرهابي اغتال منتسبين ومواطنين في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاحد، القبض على ارهابي متهم باغتيال عدد من المنتسبين والمواطنين في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

وأوضحت أن "العملية تمت من خلال متابعة تحركاته واتصالاته ونصب كمائن في المنطقة التي يتواجد فيها اسفرت عن الاطاحة به".

وتابعت القيادة أن "المتهم عمل في مايسمى قاطع ولاية بغداد ، واعترف اثناء التحقيق الابتدائي بقيامه بأربع اغتيالات لمنتسبي الأجهزة الامنية والمواطنين كما واعترف بإنتمائه الى تنظيم القاعدة ومشاركته مع عصابات داعش الإرهابية".

واشارت الى "احالته الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

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