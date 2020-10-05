الشرطة الاتحادية تطيح بـ3 مطلوبين بتهمة الإرهاب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، القاء القبض على ثلاث مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في العاصمة بغداد.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالتعاون مع مركز شرطة المعامل قامت بتنفيذ عملية القاء القبض على ثلاثة من المطلوبين قضائياً وفق المادة 4/ارهاب في منطقة " الباوية" ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف "تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".