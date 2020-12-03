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السيطرة على حريق اندلع داخل سوق شعبية جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-03T05:44:43+0000
السيطرة على حريق اندلع داخل سوق شعبية جنوبي بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع فجر اليوم الخميس داخل سوق "أبو تشير" الشعبية المخصصة لبيع الخضار في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رجال الدفاع المدني طوقوا الحريق الذي اندلاع في عدد من "البسطيات" والمحال التجارية ( تجاوز) والمشيدة من الواح "السندويچ بنل" سريع الاشتعال المخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني .

ونوه البيان الى ان فرق الاطفاء اخمدت الحادث ومنعت انتشار النيران وامتدادها الى باقي ارجاء السوق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية الناتجة من هذا الحريق .

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