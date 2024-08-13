السوداني يأمر القوات المسلحة بدخول الانذار"ج"

شفق نيوز/ أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بدخول القوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، حالة الانذار "ج" حتى انتهاء مراسيم الزيارة الأربعينية.

وأبلغ مصدر أمني مطلع وكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بدخول كافة القطعات والأجهزة الأمنية العائدة الى وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني والحشد الشعبي المشاركين ضمن الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية، حالة الانذار القصوى (ج) ولحين انتهاء المراسيم".

وكان المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد، قد كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن دخول كافة مؤسسات الدولة العراقية في حالة استنفار من أجل إنجاح زيارة الأربعين.

وقال مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك استنفارا للجهد الحكومي من أجل الزيارة المليونية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، ابتداء من المنافذ الحدودية واستقبال الوافدين فهناك جهد مكثف من قبل هيئة المنافذ الحدودية وهناك زيادة بأعداد الموظفين من المدنيين والعسكريين، فيما يخص اقسام ودوائر الجوازات والجنسية وزيادة أجهزة الحاسوب وزيادة منافذ دخول الوافدين".

ويحيي المسلمون الشيعة، ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.