السوداني يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع الناتو في العراق

شفي نيوز / أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، أهمية التعاون والتنسيق العالي مع بعثة الناتو في العراق، وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، والوفد المرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، استعراض مهام البعثة، في إطار التعاون الأمني والعسكري مع العراق، الذي ينطوي على تقديم المشورة والتدريب، وتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، ورفع مستوى أدائها، وتمكينها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

بدوره، أكد أيانوتشي، أن "بعثة حلف الناتو في العراق تواصل تعاونها وتنسيقها مع مختلف الأجهزة الأمنية، ضمن نطاق مهامّها وواجباتها، في تطوير القطّاع الأمني بالعراق".

من جانبه، شدد السوداني، على ضرورة "التعاون والتنسيق العالي مع البعثة، وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، وفي إطار متطلبات الحكومة العراقية، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق ويعزز أمنه واستقراره".