السوداني يؤكد رغبة العراق تعزيز مجالات التدريب والمشورة مع "الناتو"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، رغبة بغداد في تعزيز مجالات التدريب والمشورة بالاشتراك بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع القوات المسلحة العراقية.

وبحث السوداني، خلال استقباله قائد بعثة الحلف في العراق الفريق لوكاس شخويرس، سبل التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول الحلف، في ضوء انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في البلاد.

واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء، على مخرجات الاجتماع العالي المستوى بين العراق والحلف، الذي عقد في بروكسل شهر آب الماضي، ووجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، يرأس الجانب العراقي فيها مستشار الأمن القومي، لمناقشة كل أطر التعاون.

وأشار السوداني، إلى رغبة العراق في الانتقال إلى التعاون الثنائي مع دول الحلف التي اشتركت في التحالف الدولي، وتعزيز مجالات التدريب والمشورة المشتركة مع القوات العراقية المسلحة، خصوصاً بعد أن اكتسبت قواتنا مستويات متقدمة في الفاعلية التقنية والميدانية.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مع استمرار "العدوان الصهيوني" على غزّة ولبنان، وتهديده السلم الإقليمي، ومحاولاته توسعة الصراع، مجدداً أهمية أن تأخذ المنظمات الدولية والأممية والدول الكبرى أدوارها ومسؤولياتها إزاء وقف "العدوان"، ومنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الصامد.