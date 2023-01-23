السوداني يؤكد التزام العراق بالشراكة مع "الناتو"

شفق نيوز / جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيد التزام العراق بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحرص على استدامة العمل المشترك معاً.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، لقائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له، في مكتبه ببغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأعرب السوداني، خلال اللقاء عن تقديره موقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب من خلال تقديم التدريب لقواتنا الأمنية، مؤكداً "التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك".

وأشار إلى أهمية "ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم"، مؤكداً أن "القوات الأمنية العراقية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب".

من جانبه، قال الأدميرال مونش، إن "الحلف ملتزم بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف".

وأشاد القائد العسكري، بـ"تميز مستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين، كما أثنى على القدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية".