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السوداني يؤكد استرداد "سبعاوي" ويُكرّم الانتربول العراقي

Category: أمـن

Date: 2022-11-12T16:59:54+0000
السوداني يؤكد استرداد "سبعاوي" ويُكرّم الانتربول العراقي

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد المدعو (عبد الله ياسر سبعاوي الناصري)، أحد المشتركين بمجزرة سبايكر، موجها بتكريم عناصر الانتربول العراقي.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير وجه بتكريم عناصر مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الأنتربول العراقي)، الذين عملوا على استرداد المتهم المدعو (عبد الله ياسر سبعاوي الناصري)، واستلامه من السلطات اللبنانية، وتقديمه أمام عدالة القضاء العراقي لينال جزاءه العادل".

وأوضح البيان ان "المتهم أعلاه كان مطلوباً للقانون لاشتراكه في جريمة قتل شهدائنا الأبرار من قاعدة سبايكر عام 2014، وقد جرت عملية استرداده عبر تعاون وثيق من قبل مقاتلينا الأبطال في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة جمهورية العراق في بيروت".

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