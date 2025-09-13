السوداني يوجّه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بوفاة الشيخ القرغولي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم السبت، عن تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة عمليات بغداد وعضوية وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، للتحقيق في ملابسات وفاة الإمام والخطيب الشيخ عبد الستار القرغولي.

وقالت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن التوجيه شدد على "الإسراع بكشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لضمان تحقيق العدالة".

وأكد السوداني، وفق البيان، أن "الحكومة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت التحقيق تقصيرها أو تورطها في الحادث"، مشدداً على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره وفقاً للضوابط النافذة".

كما دعا رئيس الوزراء إلى "ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، والابتعاد عن مظاهر التحريض أو الكراهية"، مؤكداً أن الحفاظ على السلم المجتمعي ووحدة النسيج الوطني يمثل أولوية للحكومة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، أمس الجمعة، إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقتل الشيخ القرغولي، فيما أفاد مصدر أمني أن مشادة كلامية مع المصلين في جامع كريم الناصر بمنطقة الدورة جنوبي بغداد سبقت وفاته، مرجحاً إصابته بسكتة قلبية كونه يعاني من أمراض قلبية سابقة.

بدوره، دان ديوان الوقف السني الحادث واصفاً إياه بـ"الإجرامي الجبان"، بينما حمّلت النائبة نهال الشمري رئيس ديوان الوقف السني مسؤولية ما وصفته بـ"سوء الإدارة وتهيئة بيئة من الفتنة والانقسام".