السوداني يوجّه القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة

شفق نيوز/ وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القيادات العسكرية والأمنية بإعادة النظر في الخطط المعمول بها حالياً، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في ديالى وكركوك.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الأخير ترأس اجتماعاً أمنياً ضم رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، وعدداً من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية، لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى، اللتين شهدتا هجومين ارهابيين أدّيا إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين.

واستمع السوداني إلى إيجاز مفصل عن الحادثين الارهابيين، والخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات.

وشدّد السوداني على أن "ما حدث لن يمر من دون أن ينال مرتكبو الحادثين القصاص"، موعزاً للقادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الارهاب، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الارهابية، وتحدّ من حركتهم.

ووجه السوداني جميع القادة والآمرين بالتواجد الميداني في قواطع العمليات، وأن يكونوا قريبين من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها.

كما أكد على ضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد.

وشهدت محافظة كركوك خلال الأسبوع الجاري هجوماً شنه عناصر تنظيم داعش على نقطة عسكرية وقتل جميع الجنود المتواجدين فيها.

وعقب هذا الحادث، هاجم مسلحون مجهولون عجلة تقل مدنيين في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.