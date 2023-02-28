السوداني يوجه بمنع ارتداء القوات الأمنية "القيافة السوداء" ويحصرها بجهاز مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً بمنع "القيافة السوداء" من قبل جميع الأجهزة الامنية وحصرها بجهاز مكافحة الإرهاب.

وأبلغ مصدر أمني مطلع وكالة شفق نيوز، أن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر أمراً للقوات البرية وقيادة العمليات المشتركة بمنع ارتداء القيافة السوداء لكافة الاجهزة الامنية بشكل نهائي؛ كونها مخصصة لجهاز مكافحة الإرهاب حصراً".

وتوعد السوداني بحسب المصدر، "بمحاسبة المخالفين والمقصرين".