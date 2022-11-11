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السوداني يوجه بعدم انتزاع الاعترافات من "المتهم بالإكراه" ويخصص بريدين الكترونيين لاستقبال الشكاوى

Category: أمـن

Date: 2022-11-11T19:18:03+0000
السوداني يوجه بعدم انتزاع الاعترافات من "المتهم بالإكراه" ويخصص بريدين الكترونيين لاستقبال الشكاوى

شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بعدم انتزاع الاعترافات من "المتهم بالإكراه" وخصص بريدين الكترونيين لاستقبال شكاوى من تعرضوا للتعذيب أو انتزاع اعترافات بالإكراه.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقا لما جاء بالمادة (19- خامسا) من الدستور".

وأضاف البيان، "نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه الى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان معززةً بالأدلة الثبوتية عبر البريد الإلكتروني التالي: ‏( [email protected] ) او للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة على عبر البريد الإلكتروني التالي: ‏ ( [email protected] )

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