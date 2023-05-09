السوداني يوجه بعدم استخدام الأسلحة الحية ضد المتظاهرين

شفق نيوز/ وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء، القوات الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي صوب المتظاهرين العاملين في القطاع العام المطالبين بتعديل سلم الرواتب.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، بأن القائد العام للقوات المسلحة وجه بعدم حمل واستخدام أي نوع من انواع الاسلحة الحية من قبل القطعات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين

وأضاف أن السوداني وجه بالتعاون الحسن مع المتظاهرين، مردفا بالقول أن السوداني أهاب بالعناصر المكلفة بحماية التظاهرات بتشخيص وإبعاد العناصر التي تحاول ابعاد التظاهرات عن سلميتها.

كما أشار المصدر إلى أن السوداني وجه بالتدقيق ومنع دخول المظاهر المسلحة الى التظاهرات وعدم السماح بقطع الطرق وحرق الاطارات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة.

وتابع بالقول إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتسليم مطالب المتظاهرين الى مخولين سيتواجدون في مكان التظاهر لغرض رفعها الى الجهات المعنية لغرض النظر بها.

وتظاهر العشرات من الموظفين من مختلف الوزارات العراقية للمرة الثانية في أقل من شهر، في وقت سابق من اليوم، في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وزيادة رواتبهم.