السوداني يوجه بتشكيل لجنة أمنية لكشف ملابسات قصف حقل كورمور

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الأحد، عن تشكيل لجنة امنية لكشف ملابسات القصف الذي تعرض له حقل كومور الغازي في السلمانية.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "القائد العام للقوات المسلحة تابع مجريات الحادث الذي وقع في الساعة 1915 من اليوم الأحد الموافق 2 شباط 2025 في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية او مادية ولم يؤثر أيضا على عمل وإنتاج الحقل".

واضاف البيان؛ أن السوداني أوعز "بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث".

وأشار إلى أن "قيادة العمليات المشتركة استمرت بالتواصل والتوجيه مع القيادات الميدانية لقطعات البيشمرگة في السليمانية والقواطع المحاذية لها للوقوف بشكل كامل على حيثيات هذا الحادث".

وأكد البيان على أن "أي محاولة لتخريب اقتصاد البلاد والإضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف العراقيين جميعا وهذا الآمر لن تسمح به قواتنا الأمنية وستعمل على متابعة جميع تفاصيل هذا الحادث وهي قادرة على لجم كل المحاولات الرخيصة والقصاص من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".