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السوداني يوجه بالتحقيق بوضع سجن مطار المثنى

Category: أمـن

Date: 2022-11-21T07:46:18+0000
السوداني يوجه بالتحقيق بوضع سجن مطار المثنى

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، بالتحقيق بوضع سجن مطار المثنى وسجون أخرى.

جاء ذلك بعد تقرير عُرض في احدى القنوات العراقية اشار الى وجود عمليات تعذيب وانتزاع شهادات بالقوة في سجن مطار المثنى.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على ما ورد من معلومات لمكتب رئيس مجلس الوزراء وما تداولته وسائل الإعلام، بخصوص سجن مطار المثنى وسجون أخرى، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المختصة بإجراء التحقيقات الأصولية ووفق القانون".

كما أوعز السوداني بحسب البيان الى "مستشار حقوق الإنسان للقيام بزيارة سجن مطار المثنى وإجراء المقابلات مع النزلاء هناك ورفع النتائج بأسرع وقت".

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