السوداني يوجه القوات المسلحة بتطبيق فرض حظر التجوال ومنع حمل السلاح في كركوك

شفق نيوز / وجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القطعات الأمنية في محافظة كركوك بفرض حظر التجوال في محافظة كركوك ومنع حمل السلاح وأن تكون حازمة في اعتقال "المتلاعبين بأمنها" ومن أي جهة كانت.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".

كما شدد السوداني على أن "تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق"، كما دعا جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".

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