السوداني يوافق على نقل فرقة ولواء من كركوك الى بغداد وميسان

شفق نيوز/ وافق القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على نقل فرقة ولواء من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي من محافظة كركوك الى بغداد وميسان.

وأبلغ مصدر امني مطلع وكالة شفق نيوز، أن "السوداني وافق على نقل الفرقة الثالثة شرطة اتحادية والويتها من كركوك الى قاطع بغداد لتحل محل الفرقة 17 جيش عراقي".

كما وافق السوداني وفقاً للمصدر على "نقل اللواء 12 فرقة ثالثة من مكانه الحالي كركوك الى ميسان وتبديل اسمه الى لواء ميسان شرطة اتحادية".