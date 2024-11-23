السوداني يوافق على تعيين اللواء الركن محمد كاظم عطية قائداً لشرطة ديالى

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على تعيين قائد جديد لشرطة محافظة ديالى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على ما عرضه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تعيين اللواء الركن محمد كاظم عطية قائداُ لشرطة محافظة ديالى".

كما حصلت موافقة السوداني بحسب البيان على "نقل اللواء علاء غريب الزبيدي من منصب قائد شرطة محافظة ديالى الى منصب معاون عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري".