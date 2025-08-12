السوداني يوافق على ترقية الضباط المصابين بعجز 50% فأكثر مع الإحالة للتقاعد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني صادق على ترقية الضباط المصابين بعجز بنسبة 50% فأكثر، مع إحالتهم إلى التقاعد، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن القرار يشمل الضباط الراغبين بالترقية رغم إصابتهم بالعجز، على أن تُستكمل الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.

ويأتي القرار بعد أسبوع من تصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي، الذي تحدث فيه عن وجود شبهات في ملف ترقية ضباط الجيش، منتقداً إبعاد الضباط الأكبر سناً من الترقيات.