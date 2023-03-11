السوداني يوافق على استحداث كلية الشرطة الثانية ومقرها البصرة

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على استحداث كلية الشرطة الثانية، ويكون مقرّها محافظة البصرة، من أجل رفد تشكيلات وزارة الداخلية بالضباط واستيعاب الدورات التأهيلية التي تُفتح سنوياً.

ووجّه السوداني في بيان اليوم، بأن يجري إعداد هيكل تنظيمي خاص بالكلية، بما يتناسب مع مهامها وواجباتها، استناداً إلى قانون كلية الشرطة رقم 37 لسنة 2000.

يُشار إلى أنّ الكلية المستحدثة ستكون لها موازنة مالية مستقلة، وترتبط بمكتب وزير الداخلية من جميع النواحي، أسوةً بكلية الشرطة الحالية، وفقا للبيان.