السوداني يكلف نفسه بقيادة وزارة الدفاع (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، أمراً ديوانياً يقضي بتوليه مهام وزارة الدفاع وكالة.

ونصت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وردت لوكالة شفق نيوز، على إلغاء الأمر الديواني السابق المرقم (26059) بالعدد (2681063) الصادر في 27 كانون الثاني 2026.

وأضافت: "نتولى تسيير شؤون وزارة الدفاع إضافة إلى مهام أعمالنا".

وكان 8 وزراء في حكومة تصريف الاعمال الحالية قد أدوا اليمين الدستورية في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي تحت قبة مجلس النواب العراقي بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت العام تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025.

الوزراء الذين أصبحوا بعد أداء اليمين هم كل من: وزير النقل رزاق محيبس، و وزير الكهرباء زياد علي، ووزير الزراعة عباس جبر، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ووزير الاتصالات هيام الياسري، ووزير التربية ابراهيم حمد النامس، ووزير الدفاع ثابت العباسي، وقد كلف رئيس حكومة تصريف الاعمال وزراء آخرين لشغل مناصبهم بالوكالة لحين تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.