السوداني يكلف "اللهيبي" قائداً لعمليات نينوى

شفق نيوز/ كلف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، قائداً جديداً لعمليات نينوى.

وقال النائب نايف الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء كلف اللواء الركن طه عسكر اللهيبي بمهام قائد عمليات نينوى ، وهو من اهالي المحافظة بدلاً عن اللواء عبد الله رمضان".

وأمس الأحد، أعفى السوداني، قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان، من منصبه، وذلك على خلفية تقديمه فقرة بمهرجان مسابقات رمضاني، مرتدياً الزي العسكري.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن أمر إعفاء قائد عمليات نينوى من منصبه، جاء نتيجة لـ"إساءته للمؤسسة العسكرية".

وأثار ظهور قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان في مهرجان للمأكولات بالموصل، تفاعل رواد مواقع التواصل بين رافض ومؤيد للعملية.

وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور القائد وبالزي العسكري، وهو يشارك محتفلين من العائلات كانت قد حضرت للمهرجان، كما اعتبروها مساس بالهيبة العسكرية.

وتناقلت منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه قائد العمليات وهو يطرح حزورات ويعلن عن جوائز للفائزين تصل لهواتف نقالة وأجهزة منزلية.

من جهة أخرى، أبدى مدونون وناشطون من مدينة الموصل، تضامنهم مع قائد عمليات نينوى، وذلك على خلفية انتقادات وجهت إليه عبر مواقع التواصل.