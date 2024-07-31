السوداني يعقد اجتماعاً أمنياً ويصدر توجيهات وتوصيات إلى التشكيلات العسكرية

شفق نيوز/ عقد القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، اجتماعاً للقيادات الأمنية ,أدصر جملة توجيهات.

ويأتي الاجتماع بعد ضربة جوية استهدفت، فجر اليوم، دوريتين للحشد الشعبي شمال بابل، وأدت إلى مقتل أربعة من عناصره.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً ضمّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية، مبينا أنه اطلع على مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية، كما شهد الاجتماع بحث المعطيات الأمنية والتداعيات المتوقعة جرَّاء الأحداث في العراق والمنطقة.

وبحسب البيان، فقد أصدر السوداني، خلال الاجتماع، جملة من التوجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية.

وفي وقت سابق، أفاد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بأن قوات التحالف أقدمت على "جريمة نكراء واعتداءٍ سافر" شمال بابل، متعهداً باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة "لحفظ الحقوق".

فيما ذكر مسؤول أمريكي، أن قوات بلاده استهدفت بضربة جوية دفاعية مقاتلين في محافظة بابل العراقية حاولوا إطلاق مسيرات تهدد القوات الأمريكية والتحالف الدولي، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي.